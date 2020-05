Coronavirus, NBA: incertezza sulla ripartenza. E dalla Cina ribadiscono: "Non la trasmetteremo"

La Cina non trasmetterà l'NBA quando ripartirà. A dichiararlo nella serata di ieri CCTV News sul social network Weibo: "Al fine di mettere a tacere le voci, dobbiamo ribadire che oggi non abbiamo ancora ricollegato o ripreso il dialogo con l'NBA", si legge nella dichiarazione.

LA ROTTURA - Le due parti erano arrivate alla rottura prima dell'inizio della pandemia. La CCTV ha smesso di trasmettere le partite delle competizioni delle star del basket dopo che il direttore generale di Houston Rockets, Daryl Morey, ha espresso sostegno per i manifestanti democratici ad Hong Kong lo scorso ottobre ottobre. Da quel momento in avanti diverse aziende cinesi hanno anche reagito ponendo fine ai loro legami economici con l'NBA e, al momento, la frattura non è stata ricomposta, nonostante l'atteggiamento ottimista palesato nelle scorse settimane dal commissioner NBA Adam Silver.

Al momento, comunque, non è ancora stata fissata una data sulla ripartenza del campionato di basket più famoso al mondo che è fermo dallo scorso 11 marzo.