Coronavirus, negli USA superata quota 100mila decessi. Italia sesta per numero di casi

Sono oltre 100mila i decessi che si sono registrati negli Stati Uniti a causa dell'epidemia di COVID-19. E' quanto emerge dall'aggregatore dei dati della John Hopkins University, che mette in evidenza anche come l'Italia, al momento, sia terza per numero di decessi alle spalle di USA e Gran Bretagna e sesta per numero di casi.

Dopo gli States, le nazioni che hanno fatto fin qui registrare più casi sono il Brasile, la Russia, la Gran Bretagna, la Spagna e, appunto, l'Italia. Complessivamente, i casi nel mondo hanno superato quota 5 milioni e 700mila. In basso il grafico.