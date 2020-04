Coronavirus, nella fase 2 potrebbero riaprire prima le aree con meno fabbriche

Far ripartire prima le aree con meno fabbriche. È questa una delle ipotesi, scrive il Corriere della Sera, a cui sta lavorando la task force per la fase 2 guidata da Vittorio Colao. Rallenterebbe la ripresa, ma consentirebbe di rispettare maggiormente le esigenze sanitarie. Si tratta di un'idea, al momento: gli esperti hanno sottoscritto un accordo di riservatezza che impedisce loro di far circolare qualsiasi contenuto delle riunioni che terranno quotidianamente fino a quando, prima del 25 aprile, sottoporrano al governo le loro raccomandazioni. Non è da escludere, comunque, che il premier Conte possa consentire, con un apposito decreto, la riapertura di alcune aziende, a partire dal settore moda e tessile, prima del 3 maggio.