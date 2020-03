Coronavirus, nota di Sky per Spadafora: "Partite in chiaro? Leggi attuali non superabili"

"Molti giorni fa data disponibilità a gare in tv in chiaro"

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Ci spiace constatare che le dichiarazioni del signor ministro dello sport non corrispondono alla verità dei fatti. Infatti Sky da molti giorni aveva dato la piena disponibilità sia alla visione di Juventus-Inter sui propri canali in chiaro (TV8 e Cielo) che alle partite di cui Sky detiene i diritti a pagamento". Con una nota ufficiale all'ANSA Sky replica in maniera dura a Spadafora che l'aveva accusata di essersi "rifiutata di trasmettere in chiaro le partite". "TV8 e Cielo - prosegue la nota - sono disponibili sulla piattaforma digitale terrestre per tutti i cittadini e a tutti gli appassionati e non solo ai propri abbonati. Le norme e leggi attuali non sono superabili e la Lega Calcio di Serie A lo ha più volte dichiarato e chiarito". (ANSA).