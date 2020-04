Coronavirus, nuova ordinanza in Veneto: si anticipa il via libera alla vendita del cibo da asporto

La Regione Veneto anticipa, con nuova nuova ordinanza firmata proprio oggi dal governatore Luca Zaia, alcuni via libera in vista del progressivo ritorno alla normalità. Sì, dunque, alla vendita del cibo da asporto in take-away, pasticcerie e gelaterie - finora era possibile solo la consegna a domicilio - mantenendo comunque inalterato il divieto di consumo all'interno dei locali dell'esercizio. Vengono allentate, al contempo, anche le restrizioni relative a librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini, per i quali non varrà più il limite dei due giorni a settimana di apertura.