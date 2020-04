Coronavirus, OMS: "Togliendo le restrizioni si rischia seconda ondata. Preoccupati per l'Africa"

"Il virus sta rallentando in Europa, ma siamo preoccupati per l'Africa". Il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: "Abbiamo visto un rallentamento nei Paesi colpiti più duramente, come Spagna, Italia, Germania e Francia. Allo stesso tempo, abbiamo visto un'allarmante accelerazione in altri Paesi: in Africa stiamo assistendo alla diffusione del Coronavirus nelle aree rurali. Ci sono focolai in più di 16 nazioni. So che molti vorrebbero porre fine alle restrizioni: lo vogliamo anche noi, ma toglierle troppo presto potrebbe portare a una seconda ondata".

In Africa, peraltro, il Covid-19 non è certo l'unica preoccupazione dell'OMS: "Dopo 52 giorni senza nuovi casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, c'è la conferma di un nuovo caso. Speravamo di chiudere l'allarme entro lunedì, ma purtroppo non sarà così".