Coronavirus, parla il paziente 1: "State a casa, fortunato a essere curato. Ora rispettate privacy"

vedi letture

“È difficile fare un racconto di quello che mi è successo”. Collegato in diretta Facebook con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, torna a parlare Mattia, noto a livello mediatico come il paziente 1, il primo caso di Coronavirus accertato sul territorio italiano: “Ricordo il ricovero in ospedale a Codogno, mi hanno raccontato che per 18 giorni sono stato in terapia intensiva, per poi essere trasferito al reparto di malattie infettive. Da questa mia esperienza le persone devono capire che la prevenzione è indispensabile per non diffondere l’infezione, anche allontanandosi dai propri cari. Io sono stato fortunato, perché ho potuto essere curato. Ora potrebbero non esserci medici a sufficienza. Ora chiedo per favore a tutti i media di rispettare la privacy mia e della mia famiglia, vorremmo piano piano dimenticare questa brutta esperienza e ritornare alla normalità”.