Coronavirus, per il Financial Times morti nel Regno Unito sarebbero oltre 41.000

I morti correlati all’epidemia Coronavirus nel Regno Unito potrebbero essere quasi il doppio rispetto a quelle ufficialmente dichiarate dal governo britannico. Lo rivela un’analisi del Financial Times, che ha confrontato i dati quotidianamente diffusi dal Department of Health and Social Care con quelli dell'Office for National Statistics, in pratica l’equivalente UK dell’Istat.

Circa 41.000 morti. Sarebbe questo il drammatico bilancio per i sudditi di Sua Maestà. Il dato emerge confrontando la mortalità di quest’anno fino al 10 aprile con la media dei cinque anni precedenti: soltanto in Inghilterra e Galles vi sarebbero circa 8.000 morti in più. Sommando così le cifre ufficiali ai decessi avvenuti fuori dall’ospedale si arriva a una stima, come tale ovviamente non certa ma realistica, decisamente drammatica.