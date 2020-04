Coronavirus, per la prima volta cala anche il numero di malati in isolamento domiciliare

C'è anche oggi una prima volta nel bollettino nazionale della Protezione Civile. Dei 105.847 attualmente positivi al Coronavirus, 21.533 sono ricoverati con sintomi (535 in meno rispetto a ieri) e 82.212 sono invece in isolamento domiciliare: un numero, quest'ultimo, inferiore di ben 74 unità e in calo per la prima volta dall'inizio dell'emergenza.