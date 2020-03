Coronavirus, poche mascherine? Borrelli: "Blocchi da altri Paesi, si potranno produrre in Italia"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli; ha fatto il punto sull'approvigionamento di mascherine per il nostro Paese: "Il tema ci vede molto impegnati, come ho già detto nei giorni scorsi registriamo in molti Paesi da dove arrivano le nostre forniture blocchi e interruzioni dovuti a decisioni dei governi per garantire l'autosufficienza di questi Paesi. Stiamo lavorando, io personalmente ricevo tantissime richieste di aziende che si propongono per produrre mascherine, nel DL c'è una misura che consente di realizzare mascherine sul territorio nazionale, secondo standard adeguati al livello di sicurezza ma che non debbano rispettare le procedure così lunghe e farraginose necessarie per un'autorizzazione".