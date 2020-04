Coronavirus, polemica tra l'ANPI e il governo sulle celebrazioni del 25 aprile

"Il Governo non può escludere l'ANPI dal 25 aprile”. Dura presa di posizione da parte dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Con un comunicato, l’ANPI ha chiesto di intervenire sulla circolare del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro che di fatto impedirebbe ai rappresentanti, per evitare assembramenti, di essere presenti alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile. "La Presidenza e la Segreteria ANPI Nazionali esprimono incredulità e rammarico - si legge di fronte ad un atto di indifferenza e scortesia del governo Conte, che mai si sarebbero aspettati”.

La replica del governo. Da Palazzo Chigi, in risposta al comunicato ANPI (che tra l’altro evidenzia come molti dei deceduti per Coronavirus sono stati partigiane e partigiani), arriva la seguente nota stampa: "Con riferimento al comunicato dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia si precisa che la circolare inviata dalla Presidenza del Consiglio non esclude in alcun modo l’Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile”.