Coronavirus, pres. Eurogruppo: "Non dividiamo Sud e Nord. Fallimentare non trovare accordo"

"Non dividiamoci tra Sud e Nord". Intervistato dal Corriere della Sera, parla Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, l'organo che riunisce a livello comunitario i ministri delle Finanze dei 19 Stati che adottano l'Euro. "Non trovare un accordo sarebbe un fallimento - spiega - non un solo Paese può sentirsi fuori dalla distribuzione dei costi".

Gli eurobond sono una risposta?

"Non per forza, ma non lo escludo. L'importante è spalmare nel tempo il costo. E assicurare un piano equilibrato per tutti".