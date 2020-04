Coronavirus, pres. Lombardia: "Se alcune regioni aprono prima è un grosso rischio per tutti"

“Se alcune Regioni aprono prima è un grosso rischio per tutti”. Intervenuto su Rai Radio 1, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commenta così la situazione: “Il contagio riesce a diffondersi se non si rispettano certe regole. Io credo che se lo facessimo tutti riusciremmo a contenerlo, altrimenti non dovrebbe aprire nessuno. Se si è in grado di contenere il contagio si apre tutti, altrimenti non c’è chi lo è di più o di meno”.