Coronavirus, pres. Ordine medici Milano: "Dalla Regione ricevute una ventina di mascherine"

I medici lombardi non hanno ricevuto dispositivi di protezione individuali adeguati alla gestione dell’Emergenza Coronavirus. Lo afferma Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano, intervistato da Sky TG 24: “La risposta è semplice, no. Sono arrivate tante donazioni private, di vario tipo e da diverse associazione. Direttamente dalla Regione Lombardia o da chi ne ha competenza, diciamo dal nostro datore di lavoro, abbiamo, tranne per i reparti specializzati, avuto in tutto una ventina di mascherine chirurgiche, due flaconi di disinfettanti e un paio di guanti”.