Coronavirus, pres. Piemonte: "Non siamo caso preoccupante. La curva è solo in ritardo"

"Il Piemonte non è un caso preoccupante". Parola di Alberto Cirio, presidente della Regione, intervistato da La Stampa: "Il contagio - spiega - è condizionato dalla vicinanza con la Lombardia, non è un caso che i dati siano più alti in province di confine come Alessandria. Sui tamponi abbiamo sempre seguito le linee guida ministeriali, ampliando appena possibile. Qui il contagio è iniziato dopo e finirà dopo".