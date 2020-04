Coronavirus, presentate all'INPS oltre quattro milioni di domande per l'indennità da 600 euro

Sono oltre quattro milioni, come riporta SkyTg24, le domande arrivate all'INPS fino alle 16 di oggi per le prestazioni previste dal decreto "Cura Italia". Le domande riguardano nel complesso 7,7 milioni di prestazioni, delle quali 3,3 milioni corrispondono alle indennità da 600 euro chieste dai lavoratori autonomi. Per cassa integrazione e assegno ordinario sono arrivate, invece, oltre 248.000 domande per oltre 3,9 milioni di prestazioni.