Coronavirus: primo caso confermato in Yemen. Colpiti 185 Stati: l'ONU ne riconosce 193

Il Coronavirus approda anche in Yemen. Il governo ufficialmente riconosciuto del Paese ha confermato alla Associated Press il contagio di un 73enne lavoratore del porto di al-Shahr, nella provincia di Hadramawt. Una notizia che potrebbe sembrare lontanissima dall'Italia, ma certifica come ormai la diffusione del Covid-19 interessi praticamente tutto il mondo: dopo l'annuncio di quattro contagi nel Sudan del Sud, lo Yemen, infatti, era con la Corea del Nord l'unico Paese sopra i 10 milioni di abitanti a non aver ancora confermato l'esistenza di un caso sul proprio territorio.

185 Paesi colpiti. Questo il resoconto fornito dalla Johns Hopkins University sui dati resi noti dall'Organizzazione Mondiale della Salute. L'ONU, per capire l'entità della pandemia, riconosce 193 Stati. Detto che sulla trasparenza del regime di Pyongyang restano forti dubbi a livello internazionale, altri due Paesi grandi (ma poco popolati) come Tagikistan e Turkmenistan restano ufficialmente fuori dal contagio. Anche in questi casi, molti osservatori sono scettici e ritengono che si possa trattare di una scelta politica (la non comunicazione) o di una difficoltà oggettiva nell'effettuare i test.