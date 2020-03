Coronavirus, prof. Bernabei: "Analizzati 355 decessi, solo 3 senza patologie pregresse"

Roberto Bernabei, ordinario di geriatria della Cattolica di Roma e presidente dell’associazione Italia Longeva, intervenuto al fianco del capo della Protezione Civile, ha fatto il punto sull’importanza delle analisi dell’ISS sulle cause dei decessi: “Sono state analizzate le cartelle dei primi 355 deceduti. Tenete presente che appena tre, lo 0,8% avevano zero patologie, tutti gli altri avevano da una a tre patologie in corso. Il vero fattore di rischio non è solo l’età geriatrica, ma l’avere patologie concomitanti, in particolare ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete. Questo spiega anche l’eccesso di mortalità, noi siamo il paese più vecchio del mondo assieme al Giappone. La nostra età media degli infettati è di 63 anni contro i 46 dei cinesi”.