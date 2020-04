Coronavirus. Regno Unito, il Principe Filippo rompe il silenzio e ringrazia i lavoratori

vedi letture

Dopo mesi di silenzio, tant’è che sui tabloid inglesi si era addirittura sparsa la voce, ovviamente mai confermata, della sua scomparsa per Coronavirus, il Principe Filippo torna a parlare. Il marito di Elisabetta II, regina del Regno Unito, scrive ai lavoratori dei serviti considerati necessari in Gran Bretagna: “Voglio riconoscere il vitale e urgente lavoro che tutti voi avete svolto nell’attaccare la pandemia, a livello medico, scientifico, universitario, della ricerca e in ogni altro aspetto. A nome di tutti noi che restiamo sicuri in casa, voglio ringraziare tutti i lavoratori delle infrastrutture, che ci consentono di continuare la nostra vita. I volontari nella produzione e distribuzione di cibo, nei servizi postali e di consegna, nella nettezza urbana”.