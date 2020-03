Coronavirus, Ricci Bitti: "Presto una decisione su Tokyo. Forse però non essere definitiva"

Intervenuto ai microfoni de La Politica nel pallone sul GR Parlamento il presidente dell'ASOIF (associazione delle Federazioni olimpiche estive) e membro del CIO Francesco Ricci Bitti ha fatto il punto su Tokyo 2020 e sul suo possibile rinvio: “Credo che una decisione sarà presa presto anche se mi preoccupa che possa non essere definitiva visto che non ci sono elementi di tranquillità sul versante sanitario. La decisione di rinviare nell'arco dell'anno i Giochi è la più semplice perché spostarli di un anno avrebbe costi proibitivi. Ma qualunque sarà la decisione, sarà una decisione scritta sulla sabbia, con un grosso punto interrogativo. Siamo sicuri che sarà fattibile? Perché tutto dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dal suo impatto con il mondo. - continua Ricci Bitti – La situazione attuale è drammatica ed è sotto gli occhi di tutti, la pressione degli atleti è molto forte, ma c'è la questione delle qualificazioni e di un calendario troppo fitto che va in conflitto. Potrebbe però essere l'occasione di una revisione di tutta la situazione con una comprensione, per quest'anno, della stagione a favore delle competizioni più grandi”.