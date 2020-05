Coronavirus, Ricciardi (OMS): "Fase 2? Se le cose vanno male, si richiude tutto di nuovo"

Intervistato da la Repubblica, Walter Ricciardi ha commentato così i primi effetti della fase 2 sul comportamento degli italiani: "Le situazioni che abbassano il distanziamento fisico mettono a rischio la salute di tutti. Ma voglio ricordare che, come si è aperto, si può anche richiudere. Per farlo abbiamo degli indicatori che ci permettono di prendere misure correttive nel caso di un ritorno dell'epidemia. Le chiusure, se le cose vanno male, avvengono automaticamente", le parole del consigliere del ministro alla Salute nonché rappresentante italiano del Consiglio dell'OMS.

"Non è ancora finita", avverte infine Ricciardi. "Dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il Coronavirus, perché restiamo in una fase rischiosa. Solamente in 15 giorni, il tempo di incubazione del virus ma anche dello sviluppo dei primi casi secondari, si vedrà se la malattia torna a diffondersi in modo esponenziale".