Coronavirus, Richeldi: "La battaglia non è vinta, ma il decremento dei positivi è incoraggiante"

Quest'oggi, insieme al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, era presente in conferenza stampa per il consueto bollettino il Professor Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico-scientifico istituito dal Governo per fronteggiare l'epidemia di COVID-19. Questo il suo commento sul bollettino odierno: "Solo il parametro dei deceduti non va nella direzione che vorremmo ma sappiamo, stando a quanto ci dicono gli epidemiologi, che è l'ultimo parametro che va nella direzione che vorremmo. Oggi è importante costatare che per la prima volta c'è il segno meno degli attualmente positivi e questo è estremamente incoraggiante. Nelle ultime due settimane abbiamo avuto un calo dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva, quindi un netto calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Rimane questo dato doloroso del numero dei deceduti, che ancora una volta deve farci riflettere su quanto accaduto: la battaglia certamente non è vinta, siamo in un periodo di relativa tregua ma non è il momento di abbassare la guardia".