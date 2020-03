Coronavirus, rugbista positivo viaggia in aliscafo dall'Uruguay a Buenos Aires: denunciato

Un rugbista di 22 anni è andato in aliscafo da Colonia del Sacramento, in Uruguay, a Buenos Aires pur essendo positivo al coronavirus. Adesso rischia una pena fino a 15 anni di carcere. La vicenda è rivelata dal quotidiano sportivo Ole. Il rugbista sostiene che durante il viaggio sul Rio de La Plata gli sarebbe arrivato un sms che lo informava della positività, e che quindi non lo sapeva prima di partire, e a quel punto avrebbe deciso d'informare il capitano dell'imbarcazione. Appena arrivati è stato prelevato e portato via a bordo di un'ambulanza, mentre tutti gli altri passeggeri sono stati messi in quarantena in un albergo. Ora rischia una pena da tre a 15 anni di carcere, per "negligenza e imprudenza, non avendo rispettato i regolamenti e i doveri imposti dalla pandemia, e per averla propagata non avendo rispettato la quarantena"