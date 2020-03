Coronavirus. Rugby, il presidente Gavazzi: "Torneremo quando le condizioni lo permetteranno"

vedi letture

"L'intero pianeta sta attraversando una situazione che non ha precedenti dal secondo dopoguerra ad oggi, e tutti noi siamo chiamati ad avere un ruolo attivo e consapevole per agevolare il contenimento e la remissione della pandemia. La Federazione ed il movimento che ho l'onore di presiedere devono e vogliono essere parte di una visione ispiratrice per l'intero sistema: abbiamo organizzato due indimenticabili edizioni del Mondiale U20 nel 2011 e nel 2015, torneremo ad offrire uno straordinario palcoscenico per le future stelle del rugby internazionale quando le condizioni lo permetteranno". Così il presidente della Federugby, Alfredo Gavazzi, commentando l'annullamento del mondiale di rugby U20 che si doveva disputare in Italia.