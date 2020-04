Coronavirus, sabato 9.284 multe. A Catanzaro ferito 32enne: ha forzato posto di blocco

Aumentano i controlli sulle strade in vista di Pasqua, Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nella sola giornata di sabato sono state effettuate 229.104 verifiche su persone fisiche e 87.364 ad attività commerciali, con 9.284 multe, 54 denunce per false attestazioni e 10 per violazione della quarantena. A oggi, dall’inizio delle restrizioni il totale delle violazioni e quindi dei denunciati sale così a 176.767. Particolarmente grave un episodio avvenuto nel weekend in provincia di Catanzaro: un uomo ha forzato con l’auto il posto di blocco dei carabinieri, che hanno sparato e l’hanno ferito a un polpaccio.