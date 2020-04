Coronavirus, Sassoli: "Europarlamento Strasburgo diventerà centro screening COVID-19"

"In collaborazione con le autorità francesi, abbiamo messo a disposizione la sede dell'Europarlamento di Strasburgo per essere trasformato in un centro di screening e consulenza COVID-19. Vogliamo essere vicini alla città che ci ospita e ai suoi cittadini in questi tempi difficili". Ad annunciarlo, attraverso il suo profilo Twitter, è stato il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.