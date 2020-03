Coronavirus, sindaco Brescia: "Bisogna chiudere tabaccai, edicole, sportelli bancari"

La Lombardia è la zona più colpita d'Italia in questa emergenza legata alla diffusione del contagio da Coronavirus. Le province più interessate sono quelle di Bergamo e Brescia. E il primo cittadino di Brescia, Emilio Del Bono, spiega a La Stampa la situazione drammatica della sua città: "Sono triste e preoccupato - spiega il sindaco bresciano - speriamo che le misure dell'8 marzo diano i loro frutti nel weekend. Ho vietato i gratta e vinci, gli anziani si ritrovavano per giocre in gruppo. Credo che servano due velocità nel nostro Paese: dove il contagio è più esteso servono interventi drastici. Vedo ancora tabaccai, edicole, banche aperte, non servono".