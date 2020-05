Coronavirus, Speranza: "Da domani la prova più difficile. Mascherina fondamentale"

Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto ai microfoni di Canale 5 nel corso di ‘Live - Non è la D’Urso’: “La politica deve dire la verità. Da domani arriva la prova più difficile. Aumenteranno di molto le occasioni di contatto. Gli italiani hanno dimostrato finora grande senso di responsabilità e ora è ancora più importante che ciascuno faccia la propria parte. Il virus non è ancora stato sconfitto. Un metro è la distanza che ci siamo dati sin dall’inizio, ma un metro da solo non basta. Bisogna rispettare il più possibile le regole fondamentali come lavarsi le mani e usare le mascherine. La mascherina è sempre obbligatoria nei luoghi chiusi e quando c’è la possibilità di incontro con persone in luoghi aperti a meno di un metro di distanza. È chiaro che se sono solo in auto, o se corro da solo nel bosco non ha senso mettere la mascherina. Il nostro consiglio è di usarla il più possibile”.