Coronavirus, svolta in NBA: si va verso il ritorno in campo. Tra due settimane la decisione

Tra 2 o al massimo 4 settimane: secondo quanto riportato da ESPN, il commissioner NBA Adam Silver è convinto che tra fine maggio e metà giugno la lega sarà in grado di poter prendere la decisione se riesumare o meno il campionato, e dopo l’ultima riunione (virtuale) con i proprietari NBA l’impressione è che si torni in campo, per riprendere - e completare - la stagione interrotta l’11 marzo. L’ottimismo che è emerso dopo l’ultimo board of governors è sostanzialmente dovuto dalla fiducia nella capacità della lega di minimizzare i rischi di un possibile ritorno, ritorno che non verrebbe messo in crisi neppure dall’insorgenza di una nuova positività tra gli atleti