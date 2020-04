Coronavirus. Tennis, niente Laver Cup nel 2020: sarebbe coincisa con il Roland Garros

La Laver Cup cede il passo al Roland Garros e al Coronavirus. Il torneo di tennis che mette di fronte Europa contro resto del mondo non si terrà nel 2020 ed è stato infatti rinviato all’edizione 2021, quando si disputerà comunque a Boston. La decisione, si legge, è dovuta a causa dei cambiamenti nel calendario del tennis internazionale. “Volevamo dare certezze a tutte le persone coinvolte - ha spiegato il CEO, Tony Godsick - i nostri pensieri vanno con tutte le persone che hanno subito l’impatto del Covid-19”. Lo spostamento, comunque, è dovuto soprattutto al fatto che la Laver Cup 2020 sarebbe coincisa con le nuove date del Roland Garros: il torneo di Parigi è stato infatti attualmente rinviato a fine settembre.

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S

— Laver Cup (@LaverCup) April 17, 2020