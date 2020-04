Coronavirus, Tokyo 2020: scontro tra il CIO e gli organizzatori sui costi aggiuntivi

Braccio di ferro tra gli organizzatori olimpici di Tokyo e il Cio su chi pagherà per il rinvio di un anno di Giochi. Il portavoce di Tokyo Masa Takaya afferma che il comitato organizzatore ha chiesto al CIO con sede in Svizzera di rimuovere un commento dal suo sito web nel quale il premier Shinzo Abe avrebbe detto che il Giappone sarebbe stato disposto a pagare la maggior parte dei costi di rinvio. I rapporti dei media in Giappone stimano che il ritardo di un anno causato dalla pandemia di coronavirus costerà da 2 a 6 miliardi di dollari. Takaya afferma che non era appropriato collegare il nome di Abe. Il CIO ha rimosso il riferimento al premier.