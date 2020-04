Coronavirus, Trump: "Alcuni governatori hanno esagerato con le restrizioni"

“Alcuni governatori hanno esagerato con le restrizioni per limitare il Coronavirus”. Parola di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. In un briefing svolto con la stampa nella serata di domenica (nella notte italiana in pratica), l’inquilino della Casa Bianca ha soffiato ancora una volta sul fuoco delle polemiche: “Alcune delle cose che sono successe non sono appropriate. E penso che a breve non avranno importanza perché inizieremo a riaprire i nostri Stati. Le proteste? Ne vedo di tutti i tipi, sono con loro. In Michigan, per esempio, vedo cose che non c’era bisogno di fare”.