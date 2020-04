Coronavirus, Trump annuncia: "Venti Stati sono pronti a riaprire. Vedo luce in fondo al tunnel"

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si dichiara ottimista per una prossima uscita dall'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. "Vedo una luce in fondo al tunnel - ha detto in conferenza -. Vedo molta luce in fondo al tunnel". Il presidente americano ha parlato di 20 Stati che hanno già annunciato i loro piani per riaprire in "sicurezza" le loro economie.