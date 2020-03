Coronavirus, Trump firma CARES Act: 2 mila miliardi di dollari per far ripartire economia USA

vedi letture

Duemila miliardi di dollari per alimentare l'economia statunitense. È questa l'entità del pacchetto firmato da Donald Trump, con diversi provvedimenti in favore delle piccole attività e dei cittadini rimasti senza lavorare in questa pandemia. "Vorrei stringervi la mano, ma Anthony (Fauci, immunologo, capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ndr) si arrabbierebbe", ha scherzato Trump con i giornalisti nella conferenza stampa di presentazione della maxi-manovra, rinominata CARES Act.