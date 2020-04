Coronavirus, Trump nomina figlia e genero nel consiglio di esperti per far ripartire l'America

Donald Trump, si sa, divide l'opinione pubblica, sia statunitense che mondiale. L'ultima decisione del presidente USA, però, ha fatto gridare più di uno allo scandalo all'insegno del nepotismo. Tra i sette esperti nominati per far ripartire (nello specifico "riaprire") l'America, infatti, spiccano i volti e i nomi di Ivanka Trump e Jared Kushner, rispettivamente figlia e genero del numero uno di Washington.

Relax guys. We’re in good hands. This will be handled smoothly and wisely. pic.twitter.com/NlL3JMedlw

— Helen Kennedy (@HelenKennedy) April 13, 2020