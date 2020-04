Coronavirus, Trump: "Non riaprirò gli USA finché non sarà sicuro. Avremo meno di 100mila morti"

"Non riapriremo il Paese finché non saremo certi che sarà al sicuro". Parola di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato oggi la stampa: "Non vogliamo ripartire da zero. Io voglio riaprire il prima possibile, saranno i fatti a determinare le mie azioni".

Trump ha poi fatto il punto sul possibile numero di vittime: "La stima minima era 100.000 morti e penso che saremo di molto al di sotto. Di certo non si può essere contenti parlando di 60.000 morti, ma è molto meno di quanto avessimo pensato all'inizio".