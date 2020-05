Coronavirus, Trump vuole licenziare la task force di Fauci. Oltre 70 mila morti negli USA

vedi letture

Donald Trump sarebbe pronto a “licenziare” la task force per la gestione del Coronavirus guidata dal dottor Anthony Fauci. È questa l’indiscrezione riferita dal New York Times, secondo cui il presidente degli Stati Uniti considera concluso il compito del gruppo di lavoro di esperti. Non è però chiaro se in sua vece POTUS sia pronto a nominare una nuova task force con altri compiti. Per avere un quadro della situazione, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University i morti negli Stati Uniti sono 70.115 con 1.192.119 casi confermati di contagio.