Coronavirus, viceministro Economia: "Lavoriamo a nuovo decreto per spingere la ripresa"

vedi letture

"Abbiamo bisogno di procedere con un nuovo decreto che serve per spingere ancora sulla ripresa e sulla necessità per le imprese di sapere come sarà il loro futuro". Intervistata da Sky Tg 24, Laura Castelli, viceministro all'Economia, illustra i prossimi passi del governo: "Quando sarà finita l'epidemia bisognerà essere in grado di rimettere in piedi il sistema produttivo. Siamo partiti col primo decreto, quello di marzo, con alcune misure emergenziali, ma stiamo lavorando con le opposizioni per quello successivo. Servono risorse, è il momento che l'Europa capisca che per emergenze nuove ci vogliono strumenti nuovi".

25 miliardi sono troppo pochi?

"Conte ha detto che saranno non meno di quella cifra. Io ricordo che queste risorse, se contate sulla capacità di credito delle imprese, arrivano a circa 600 miliardi".