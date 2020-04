Coronavirus, vicepres. Commissione UE: "Servono 1.500 miliardi". E apre agli eurobond

vedi letture

All'Europa servirà un fondo per la ripresa da almeno 1.500 miliardi. Parola di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione UE, che ha aperto anche ai tanto contestati coronabond. Intervistato da Handelsblatt, il politico lettone ha spiegato che "non è ancora deciso nulla" su come finanziare questo fondo: se ne parlerà nella prossima riunione dei capi di governo, in programma il 23 aprile. Quando i vertici dell'Unione potrebbero anche pensare di "finanziare il fondo con bond sostenuti da una garanzia degli Stati". Gli eurobond, o coronabond, appunto.