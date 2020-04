Coronavirus, Zaia contro De Luca: "Voglio vedere quanti tamponi fanno in Campania"

Scontro istituzionale tra regioni. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha infatti risposto in maniera indiretta alle parole di Vincenzo De Luca, omologo in Campania, che ieri si è detto pronto a chiudere i confini se le regioni del nord riapriranno prima che ci sia una decisione comune a livello nazionale. “Non credo - ha detto Zaia - che i veneti che sono soliti andare in vacanza in Campania siano contenti, penso che il presidente De Luca non stia facendo un gran servizio alla sua regione. Sarebbe bello confrontare i tamponi fatti nelle varie regioni e il rapporto con i contagi. Ricordo che noi abbiamo fatto il maggior numero di tamponi dopo la Corea del Sud”.