Corradi: "Francia, giro palla lento. Umtiti il peggiore contro l'Australia"

Napoli, Gazzetta: "Spunta Cech in prestito per un anno"

Roma, Il Messaggero: "Nomina per lo stadio, Raggi dai pm"

Portogallo-Spagna, "Amara" a Madrid; "Vibrante" in Catalogna

La Stampa: "Ronaldo, è subito show. La Spagna però non cade"

Frosinone-Palermo, Gazzetta: "E' una notte per la storia"

Il Resto del Carlino: "Dimarco per un Bologna più giovane"

Siena-Cosenza per la B, Gazzetta: "Sfida che diventa romanzo"

Queste le parole di Bernardo Corradi , che ha commentato il match tra Francia ed Australia ai microfoni di Italia 1: "Le difficoltà della Francia sono state quelle di avere un giro palla molto lento. Il migliore Griezmann, 6.5. Il è stato peggiore Umtiti, non si può commettere un ingenuità del genere in una partita mondiale".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy