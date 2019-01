© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardo Corradi, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay soffermandosi sui casi Higuain e Icardi: "Higuain è un fenomeno, c'è poco da dire. La squadra non lo aiuta, questo è il suo problema. Chelsea? Se prende Higuain che fine fa Hazard? Ora sta giocando centrale. Icardi? Credo che alla fine resti. Deve scindere la figura della moglie e quella del procuratore. L'Inter ha una proprietà importante, è in crescita e sa che se vende un calciatore del genere deve poi andare sul mercato e prenderne uno migliore. A questo punto conviene rinnovare il contratto ad Icardi".