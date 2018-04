Corriere dello Sport: “C'è l'Italdonne per il Mondiale”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio anche alla Nazionale femminile di calcio sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola in vista della gara di questo pomeriggio contro il Belgio. “C'è l'Italdonne per il Mondiale” è il titolo del quotidiano che continua: “Azzurre a Ferrara con il Belgio (18), se vincono qualificazione vicina”.