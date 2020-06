Corsa scudetto, la Juve resta favorita per quattro ragioni. Le carte da giocare di Lazio e Inter

Nella corsa allo scudetto - sottolinea Il Messaggero nella sua analisi sul campionato che riparte - la Juventus resta favorita per almeno quattro ragioni: in primis per il punto di vantaggio sulla Lazio e i 9 sull'Inter (che ha una partita in meno); poi per l'abitudine a vincere (sarebbe il nono titolo di fila per i bianconeri); in terza battuta per Sarri che ha una rosa molto più lunga, fondamentale dovendo giocare 12 giornate in 43 giorni e con 5 cambi a disposizione; infine per lo scontro diretto già vinto con l'Inter e da giocare il 20 luglio con la Lazio in casa (pur con l'incognita del fattore campo).

Le armi della Lazio - Ma anche la Lazio, in questo algoritmo preventivo, ha le sue frecce: un numero inferiore di big-match da giocare rispetto alla Juve: Inzaghi ne ha quattro (Atalanta, Milan, Juve e Napoli), Sarri cinque (derby con il Torino, Milan, Atalanta, Lazio e Roma); la preparazione finalizzata al solo campionato, mentre la Juventus e l'Inter hanno Coppa Italia (semifinale di ritorno ed eventuale finale) e, a fine agosto, la fase finale di Champions ed Europa League. Inutile sottolineare l'importanza dei match europei, soprattutto per i bianconeri che inseguono da anni con ferocia la Coppa dei Campioni e faranno in modo di non arrivare cotti alle sfide cruciali (il 17 la decisione della Uefa, ultima ipotesi una finale a otto da giocare a Lisbona).

Le armi dell'Inter - Da parte sua - conclude Il Messaggero - l'Inter ha due cartucce in canna: la gara da recuperare con il Sassuolo (che potrebbe riportarla a -6 dalla vetta) e solo tre big match in programma (con Roma, Napoli e Atalanta).

