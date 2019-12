© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato al sito ufficiale dei tecnici dell'ultima decade, con particolare attenzione a Sarri e Giampaolo: "Ricordo ancora quando Marcello Carli mi disse: “Parlaci, ti piacerà”. Aveva ragione. Maurizio mi piacque subito e mi piace ancora. Con lui abbiamo vissuto tre stagioni incredibili con un grande calcio, una finale playoff persa, una promozione e una salvezza. Poi le strade si sono divise, ma tra noi c’è sempre un rapporto speciale. A livello umano. Vederlo oggi alla Juventus mi rende fiero. Martusciello? La retrocessione del 2018 fu una ferita, è vero, ma la verità è che la squadra non era granché e che dilapidammo un cospicuo vantaggio più per colpe nostre, della società, che sue. Giampaolo? Altra persona che seguo sempre con grande affetto. Mi è dispiaciuto che al Milan non sia andata bene, ma non credo che si possa imputare qualcosa al mister. È un ottimo allenatore e un grande uomo. E vi garantisco che anche lui si sente sempre molto vicino all’Empoli".