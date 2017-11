Corsi sul Napoli: "Ghoulam vale il Real, Rui apprezzato da Montella"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito ad alcuni tesserati transitati per la Toscana e ora a Castel Volturno. “Rui è un calciatore molto forte, ovviamente Ghoulam è un terzino all’altezza di Bayern e Real Madrid e mi sembra si stia allontanando dal Napoli, sostituire un giocatore di quel livello è difficile. Mario è un giocatore da 7, 7 e mezzo, Ghoulam è da 9. Ricordo che Montella mi disse che vedeva nel portoghese un grandissimo calciatore, io espressi perplessità per la sua statura, ma Vincenzo mi rispose: 'Tu i soldi li hai fatti con i piccoletti, mica con gli alti', le sue parole.