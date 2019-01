© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con una sentenza che non ha precedenti la Corte d’Appello Federale ha dato ragione all’arbitro Claudio Gavillucci che ora deve tornare ad arbitrare in Serie A. Al termine di una battaglia legale lunga sette mesi la Corte ha accolto il ricorso dell’arbitro capovolgendo la decisione dello scorso tre dicembre in cui il giudice Proietti aveva ritenuto infondate le ragioni di Gavillucci. Cosi recita il dispositivo della sentenza. Questa la nota ufficiale (per le motivazioni bisognerà poi attendere una decina di giorni):

"La C.F.A., in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Gavillucci Claudio, annulla, in parte equa, il Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018 AIA, nella sola parte in cui "comunica" la dimissione del sig. Gavillucci dalla CAN A deliberata in pari data dal Comitato Nazionale, e, per l'effetto, annulla il provvedimento con il quale l'AIA ha disposto la predetta dismissione. Dispone restituirsi la tassa reclamo".