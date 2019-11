© foto di Giacomo Morini

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, all’interno del pezzo dedicato a Dusan Vlahovic, dedica spazio anche alla figura di Pantaleo Corvino, ovvero l’uomo che due anni fa ha portato in viola il talento serbo (il quotidiano sottolinea anche che l’ex dg viola è colui che ha acquistato per la Fiorentina Gaetano Castrovilli, oggi in Nazionale). Queste alcune parole del dirigente salentino riportate oggi da Il Corriere dello Sport: “Vlahovic l’ho portato due anni fa insieme a Milenkovic. Mi è bastato poco per capire che fosse un talento. Del resto se segui i campionati i giocatori ci sono e io mi sono sempre attenuto a questa regola”.