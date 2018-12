Cosenza, Braglia: "Bravi a recuperare la gara. Baez eccezionale"

© foto di Andrea Rosito

Il Cosenza vince in rimonta contro il Padova. Decide una rete al 90' di Luca Garritano. Al termine del match parla l'allenatore della squadra calabrese, Piero Braglia. Ecco quanto evidenziato dal sito internet ufficiale del Cosenza: "Abbiamo fatto i soliti 25 minuti dove abbiamo rischiato di fare e prendere gol. Ogni tanto ci rilassiamo. La partita l’ha preparata benissimo anche Foscarini. Dobbiamo essere bravi a capire le partite dall’inizio, abbiamo concesso troppo e non ce lo possiamo permettere. Fortunatamente i ragazzi dopo hanno cambiato passo, con un Baez incredibile ma tutti alla fine hanno disputato una grande partita. Secondo me quando ci siamo messi con i 3 nel mezzo è cambiata la partita, c’era maggiore protezione. Prima si faceva fatica ad arrivare al centro dell’attacco, da quando ha iniziato a carburare Baez è cambiato tutto e ne giovano tutti i calciatori. Giorno per giorno valorizziamo gli uomini portati nel mercato dal ds Trinchera. Avevo detto a Garritano di allungare e di puntare dentro perché ci vuole più presenza ma il gol se l’è inventato da solo, nemmeno i difensori del Padova si aspettavano il suo movimento. Faccio giocare Palmiero quando lo ritengo utile, a volte forza un po’ troppo le giocate. E’ indiscutibile che ha qualità enormi, è l’unico regista vero di questa squadra