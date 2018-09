Cosenza, Braglia: "Il gol di Mogos è stata una mazzata"

© foto di Alfonso Miranda

Al termine del match perso contro la Cremonese, parla l'allenatore del Cosenza, Piero Braglia. Queste le sue parole così come riportate dal sito ufficiale: La squadra aveva l’atteggiamento giusto, siamo andati a prenderli alti, abbiamo sbagliato un gol e poi fatto un’ingenuità che non ci deve essere. Nel secondo tempo altra ingenuità e abbiamo pagato, perché contro le grandi squadre paghi. La Cremonese è forte e ha giocatori che si sacrificano tutti. La strada da percorrere è stare alti e pressare, come visto nel primo tempo. Il gol subito ci ha dato una mazzata, dobbiamo fare di più davanti. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, come atteggiamento mi è piaciuta. Ho fatto giocare 5 ragazzi che finora non avevano mai avuto spazio, le risposte mi sono sembrate positive. Ora dobbiamo recuperare le forze e finalmente cercare di vincere".